Internautas apontam contradições do discurso de Bolsonaro sobre a Coronavac

Bolsonaro e João Doria protagonizam briga política por causa da Coronavac (foto: Agência Brasil/Reprodução) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar na tarde desta segunda-feira (25/1) que a China internautas foram às redes sociais apontar as contradições do discurso de Bolsonaro. Logo após(sem partido) afirmar na tarde desta segunda-feira (25/1) que a enviará ao país 5,4 mil litros de insumo para produção da vacina Coronavac, internautas foram àsapontar as contradições do discurso de Bolsonaro.









"A Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5,4 mil litros de insumos para a vacina CoronaVac foi aprovada. Já estão em área aeroportuária para pronto envio ao Brasil, chegando nos próximos dias", escreveu Bolsonaro.

Pelas redes sociais, usuários apontam diferenças no discurso do presidente. “O Jair Bolsonaro é o maior farsante e estelionatário eleitoral da história do Brasil. Agradeça ao João Doria, seu inútil corrupto”, escreveu um perfil. “Obrigada Doria por ter corrido atrás junto com Instituto Butantan e trouxe a primeira vacina para o Brasil!#ForaBolsonaro”, escreveu outro.

Temer já havia anunciado liberação de insumos

O ex-presidente Michel Temer (PMDB) afirmou durante coletiva realizada também nesta segunda com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e José Sarney (MDB), ter falado com o embaixador da China sobre os insumos para produção de vacinas.





“Hoje, ainda às 11h, falei com o embaixador da China no Brasil. Nessa conversa, a notícia que tive é que os insumos estão sendo acondicionados. Há uma pequena questão técnica na China, mas eles virão para o Brasil", comentou Temer, que está atuando a pedido do governo de São Paulo.

Guerra política

A Coronavac foi a grande responsável pela “guerra política” entre Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Durante a pandemia, Bolsonaro chegou a negar a eficácia da vacina e chamar o governador de “médico do Brasil” em forma de ironia.





Agora, a estratégia do governo, é dizer que a vacinação faz parte de uma ação do governo federal.



Veja os comentários

O @jairbolsonaro é o maior farsante e estelionatário eleitoral da história do Brasil. Agradeça ao @jdoriajr, seu inútil corrupto.#ForaBolsonaro pic.twitter.com/pYNeti899n %u2014 Priscilla Weinstein (@priscilllando) January 25, 2021

Obrigada @jdoriajr por ter corrido atrás junto com @butantanoficial e trouxe a primeira vacina para o Brasil!#ForaBolsonaro https://t.co/hWx8r6rTzr %u2014 GracaAlmeida (@GracaAlmeida3) January 25, 2021

Obrigado ao governador @jdoriajr que deu apoio ao Butantam no projeto Coronavac desde o início. Valeu, calça apertada! Tu é o cara.



Obrigado também ao senhor, Presidente @MichelTemer pela intermediação consular eficaz.



Ao ensejo: #ForaBolsonaro %u2014 Miguel %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #impeachmentBolsonaro (@_miguelteixeira) January 25, 2021

