Veja o que disseram Sarney, FHC e Temer durante ato para promover vacinação

Temer e Sarney fizeram 'v de vacina' de forma virtual a pedido de Doria, que posou ao lado de FHC (foto: Governo de SP/Divulgação) João Doria (PSDB), realizou nesta segunda-feira (25/1), um ato para estimular a vacinação contra a COVID-19. O evento foi no Palácio dos Bandeirantes e contou com a participação dos ex-presidentes do Brasil José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. O governador de São Paulo,(PSDB), realizou nesta segunda-feira (25/1), um ato para estimular acontra a COVID-19. O evento foi noe contou com a participação dosex-presidentes do Brasil





Os ex-presidentes Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff recusaram o convite para o encontro.

Durante discursos, os ex-presidentes ressaltaram a importância da vacinação e alertaram a população. Sarney, de 90 anos; FHC, de 89, e Temer, de 80, pertencem ao grupo prioritário da fase 1 de vacinação, que contempla idosos acima dos 75 anos – que devem ser vacinados na etapa seguinte da campanha nacional.





Veja o que disseram os ex-presidentes do Brasil sobre a vacinação contra a COVID-19:





Sarney

Durante a coletiva, Sarney elogiou o envolvimento de Doria na campanha de vacinação e deu os parabéns à cidade de São Paulo pelo aniversário.





O ex-presidente ressaltou a importância da vacinação: “A esperança para vencer essa tragédia é a vacinação, que deve ser feita com espírito de solidariedade”.





"A maior ameaça não estava na guerra nuclear nem em outros gigantescos problemas da humanidade. A maior ameaça era a ocorrência de doenças desconhecidas. Nos resta, portanto, a esperança para vencer essa tragédia: a vacinação que deve ser feita com o espírito de solidariedade com a colaboração do povo, união e fé em Deus. É hora de juntarmos esforços para dizer à população brasileira que colabore com as autoridades sanitárias. É um apelo pela vida, pela saúde de todos os brasileiros", declarou Sarney.





FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse durante entrevista que as “únicas defesas contra a COVID-19 no momento são a vacina e ficar em casa”. Ele pediu solidariedade com os brasileiros que não têm moradia e são, portanto, mais vulneráveis.





Questionado sobre o possível impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido), Fernando Henrique explicou que prefere não criticar a atuação de atuais governantes.





“Queria lembrar os desválidos, os profissionais que cuidam da saúde de todos nós e todas as vítimas desse vírus. Vamos, sobretudo, prestar homenagem aos que cuidam da vida e demonstrar solidariedade aos que se foram. Conseguimos no Brasil instituições fortes, é preciso confiar nelas”, explicou.



Temer

O ex-presidente Michel Temer informou que está esperando sua vez de receber a vacina contra a COVID-19. Ele também destacou que a vacina é fundamental para a manutenção da vida: “A economia se recupera, mas a vida não volta”.





"Quero desejar ao povo brasileiro boa sorte neste momento que atravessamos, talvez, o mais grave destes últimos anos", disse.





Temer afirmou ter falado com o embaixador da China e foi informado de que os insumos para produção de vacinas virão ao país.





“Hoje ainda às 11h falei com o embaixador da China no Brasil. Nessa conversa, a notícia que tive é que os insumos estão sendo acondicionados. Há uma pequena questão técnica na China, mas eles virão para o Brasil", comentou Temer, que está atuando a pedido do governo estadual junto a representantes do país asiático que produz os insumos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina