'Toma seus dez carros aí, Bolsonaro', diz organizador de carreata em BH

Protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em BH: manifestantes se concentraram no entorno do Mineirão e seguiram em carreata até o centro da cidade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O advogado Lucas Paulino, um dos organizadores do ato pró-impeachment postou um vídeo no Twitter que mostra imagens da carreata ocorrida em Belo Horizonte, no último sábado (23/1), contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na postagem, ele rebate o presidente dizendo: "Toma seus dez carros aí!", em alusão a uma fala feita na manhã desta segunda-feira (25/1), em que Bolsonaro ironiza as manifestações contra ele no fim de semana.





Paulino é uma das lideranças do “Movimento Acredito” e um dos organizadores da carreata pró-impeachment. Ele conta que a manifestação superou as expectativas. “Quando eu idealizei, postei no Twitter na quinta-feira quando teve o colapso da saúde em Manaus. Eu até brinquei que se colocasse 30 pessoas na rua já ia fazer um barulho. Só que na sexta-feira mesmo o tuíte viralizou e ganhou uma projeção enorme. Ali a gente já viu que tinha ganhado escala.”





Segundo o organizador, a partir daí, começou a receber contato de entidades politicas e movimentos socias, para fazer parte e ajudar na organização.



“O movimento ganhou escala em Minas Gerais, em São Paulo, Rio e logo as capitais do Brasil e cidades do interior. Diante das expectativas iniciais foi um sucesso absoluto. Nós tivemos a informação que foram 10 quilômetros de fila, com duas a três faixas ocupadas. O pessoal fez as contas e daria de 4 a 5 mil carros, superando as nossas expectativas mesmo da véspera. Pelo menos do ponto de vista da organização foi um sucesso.”





De acordo com ele, a manifestação também ganhou adesão de pessoas nas janelas das casas, prédios viadutos e calçadas. Além disso, já existe a ideia de outras manifestações.





Sobre a fala de Bolsonaro ironizando as manifestações, Paulino acrescenta: “Acredito que é a postura do presidente de negar os fatos. Ele negou no inicio da pandemia, disse que era só uma gripezinha e a gente a gravidade. Ele costuma minimizar todos os fatos que vão contra ele. É uma postura típica do Bolsonaro. A negação é a forma dele minimizar o problema que está vindo adiante".





No vídeo postado por ele, é possível ver uma fila de centenas de carros. Assista.

Não tinha visto esse vídeo da carreata de BH ainda.



De uma pessoa que gravou na faixa que deixamos livre.



Toma seus 10 carros aí, Bolsonaro. https://t.co/ORzdbxk0bN %u2014 Lucas Paulino (@lucasapaulino) January 25, 2021





Atos pró-impeachment





No domingo (24/1), o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, que organizaram atos durante o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, protestarem contra Bolsonaro. Em São Paulo, segundo os organizadores, cerca de 500 carros participaram da manifestação. A Polícia Militar (PM) não fez estimativa.





Outros atos foram realizados em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Belém, Cuiabá, Brasília e Florianópolis. Para o MBL, Bolsonaro foi "um dos maiores estelionatos eleitorais da história". No sábado (23/1), também houve carreatas e atos de partidos de esquerda contra o presidente.









