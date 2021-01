Carreata 'Fora Bolsonaro' em BH reúne centenas de manifestantes

Manifestantes contra Bolsonaro levaram faixas pedindo a saída do presidente (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press) Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reúnem na tarde deste sábado (23/01) em Belo Horizonte. Uma carreata se concentra no entorno do Mineirão, na Região da Pampulha, e pede pelo impeachment do presidente.



Centenas de carros ocuparam a Avenida Afonso Pena, no Centro de BH (foto: Larissa Ricci/EM)





No chão da Avenida Abraão Caram, uma longa faixa foi estendida com o seguinte dizer: "Fora Bolsonaro/Mourão". A carreata saiu em rumo ao Centro da capital às 16h30.





Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniram na tarde deste sábado (23/01) em Belo Horizonte. Os manifestantes pedem o impeachment do presidente (foto: Marcos Vieira/EM//D.A Press )





Segundo os organizadores, são cerca de 500 veículos envolvidos. Manifestantes estão com cartazes, balões, faixas e apitos. Muitos gritam "Fora Bolsonaro" e o chamam de genocida.





Carreata 'Fora Bolsonaro' passa pela Praça Sete, no Centro de BH, na tarde deste sábado (23/01) pic.twitter.com/fPGRDzmOXQ — Estado de Minas (@em_com) January 23, 2021



Confira o trajeto publicado pela Frente Ampla pelo Impeachment:





"Viraremos à direita e desceremos a Avenida Abraaão Caram e depois viraremos para a Av. Pres. Antônio Carlos por completo até o Complexo da Lagoinha, em direção ao Viaduto Sarah Kubitschek sentido Centro de Belo Horizonte. Seguiremos até a R. dos Caetés, virando à direita na Av. Afonso Pena. Subiremos a Av. Afonso Pena até perto do número 3130, virando à direita na Av. do Contorno, na Praça Milton Campos. Seguiremos a Av. do Contorno até o número 10078, virando à direita em direção à Praça da Estação, parando na Av. dos Andradas, 220, ao lado da praça Rui Barbosa."

Na chegada ao Centro de BH, a carreata passou por um grupo que também manifestava contra Bolsonaro. Sem carros, eles fecharam o quarteirão da Avenida Afonso Pena entre a Praça Sete e a Rua da Bahia e receberam apoio em forma de buzinaço. pic.twitter.com/aNiR3VeCxr — Estado de Minas (@em_com) January 23, 2021



A recomendação é que, ao passar pelos hospitais do trajeto, o ritmo seja acelerado e não haja barulho.