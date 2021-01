'É inaceitável furar fila', diz Dilma ao recusar convite para ser vacinada

Segundo Dilma, ela receberia a vacina em Porto Alegre, cidade em que está morando (foto: Roberto Stuckert Filho)

A ex-presidente Dilma Rousseff disse, nesta quinta-feira (21/01), que recusou o convite do governador de São Paulo, João Doria, para receber a 1ª dose da CoronaVac. Segundo Dilma, ela receberia a vacina em Porto Alegre, cidade em que está morando.





"É inaceitável "furar a fila", que deve ser estritamente respeitada por todos os brasileiros", afirmou.





Doria já tinha convidado a ex-presidente para ser imunizada no fim do ano passado, em São Paulo, juntamente a outros ex-presidentes do país. Porém, nesse primeiro convite, Dilma teria recusado ir a São Paulo, mas aceitou receber a 1ª dose da vacina em Porto Alegre, de acordo com a sua assessoria.





A nota foi publicada em seu site oficial e, nela, Dilma agradece o convite. "Agradeço, mas, diante das circunstâncias, tenho o dever de recusar a oferta, por razões éticas e de justiça". A ex-presidente ainda alegou que “o Plano Nacional de Vacinação deve ser respeitado e, se é certo que a vacinação já começou, não há montante de vacinas disponível para que eu, agora, seja beneficiada".





Dilma Rousseff fez questão de deixar bem claro que os profissionais da saúde e os idosos institucionalizados são prioridade e precisam receber a vacina nesta primeira etapa. Ela conclui dizendo que vai aguardar pacientemente a sua vez e que já está com o braço estendido para receber a CoronaVac.