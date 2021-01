'Tudo para ser uma boa relação', diz chanceler sobre Brasil e governo Biden

Joe Biden tomou posse nessa quarta-feira (20/01) como presidente dos Estados Unidos (foto: ANGELA WEISS / AFP)





Para Ernesto Araújo, que também era apoiador do governo Trump, Brasil e Estados Unidos possuem ideias em comum nas vertentes da segurança, democracia na América do Sul, além do interesse econômico. O ministro também disse que os países vão trabalhar juntos pelo meio ambiente.









Após a fala do chanceler, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assumiu a palavra para comentar sobre a parte do meio ambiente. Biden já deixou público que pretende aportar US$ 20 bilhões para a Amazônia, "para o Brasil não queimar mais a área citada". Mas, para Bolsonaro, “fogo pega no mundo todo”, inclusive nos Estados Unidos.





“Fogo pega no mundo todo. Na Califórnia não é comum pegar fogo no estado todo? Lógico que ficamos chateados, porque não tem como apagar esse fogo. Agora, para nós, aqui é diferente”, disse o presidente.





Bolsonaro disse ainda que o Brasil prepara uma medida provisória que trata da “regularização fundiária”. Para o presidente, o projeto dará condições ao governo saber quem é o responsável por uma área que pegar fogo. No entanto, o líder do Palácio do Planalto fez uma ressalva: o desmatamento no país não é proibido.





“Tem locais que é permitido fogo no Brasil, é permitido, espero ninguém falar que “tem que proibir”. Tem locais que é permitido o desmatamento. Tem área amazônica, onde quem tem propriedade que é permitido desmatar 20%, 80% tem que preservar. Eu pergunto: qual país do mundo tem uma legislação como essa?”, concluiu.

