Maia agenda reunião com embaixador chinês por mais insumos para vacinas

Rodrigo Maia espera solucionar problema de insumos que vive o Brasil (foto: Reprodução/Twitter Rodrigo Maia) Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) tem agendada para esta quarta-feira (20/01) uma reunião com Yang Wanming, embaixador da China no Brasil. A intenção do parlamentar brasileiro, que solicitou a audiência nessa segunda-feira (18/01), é garantir insumos para produção da vacina CoronaVac, fornecidos pelo país asiático. Presidente da, o deputado federal(DEM-RJ) tem agendada para esta quarta-feira (20/01) uma reunião comno. A intenção do parlamentar brasileiro, que solicitou a audiência nessa segunda-feira (18/01), é garantir insumos para produção da vacina, fornecidos pelo país asiático.









O Brasil tem relações conturbadas com a China desde o início da pandemia, em março de 2020, o que dificulta o envio de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs) do país asiático ao sul-americano. Além da CoronaVac, a China fornece insumos para a produção da vacina de Oxford, que será produzida pela Fiocruz, do Governo Federal.

"O governo brasileiro interditou a relação com a China. Só fazem ataques ao embaixador. Agora está provada a importância do diálogo diplomático. Precisamos ao menos saber o que está acontecendo, qual é a razão de os insumos não chegarem ao Brasil (...) Tenho certeza de que não há ato político da China contra o Brasil. Mas precisamos compreender o que está acontecendo. Sem os insumos da China, não teremos vacina", finaliza Maia.", afirmou Rodrigo Maia, à Folha.