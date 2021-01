Em 1ª fala depois da aprovação da Anvisa, Bolsonaro diz: 'Apesar da vacina'

Presidente ainda não havia falado no assunto desde a aprovação da CoronaVac (foto: Sérgio Lima/AFP) Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira (18/01) pela manhã, a apoiadores, em sua primeira aparição depois da aprovação de uso emergencial por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de duas vacinas contra a COVID-19. O presidentefalou nesta segunda-feira (18/01) pela manhã, a apoiadores, em sua primeira aparição depois da aprovação de uso emergencial por parte da) decontra a





Bolsonaro, que em 2020 chamou CoronaVac de %u201Cvacina chinesa%u201D, diz agora que %u201Ca vacina é do Brasil%u201Dhttps://t.co/b13UmZ7ls5 pic.twitter.com/CwSu4FKPU0 — Estado de Minas (@em_com) January 18, 2021



O presidente ainda não havia falado no assunto desde a aprovação da CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac que, no Brasil, é produzida em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina de Oxford/Astrazeneca, produzida no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Apesar de dizer que a vacina não é de nenhum governador, em 2020, o próprio presidente já havia chamado a CoronaVac de 'vacina chinesa de João Doria', tendo criticado o imunizante ao longo de toda a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro chegou a dizer que não iria adquirir o imunizante em dezembro do ano passado, quando o ministro Eduardo Pazuello anunciou a aquisição de 46 milhões de doses.





Após a aprovação do uso da CoronaVac, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou a aplicação do imunizante no estado já no domingo, sendo bem sucedido. A situação foi uma grande derrota ao presidente Jair Bolsonaro, visto que Doria é seu adversário político e a imunização começou antes mesmo de uma ação por parte do governo federal. Agora, o governo quer desgastar a imagem do tucano para evitar maior capitalização política sobre o imunizante.





Ao todo, são 6 milhões de doses, sendo que 1,4 milhão ficaram em SP; e 4,6 milhões estão sendo distribuídas aos outros estados e ao Distrito Federal.





"Tudo politicagem"

Sobre as rusgas entre os dois, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que é 'tudo politicagem'. Ele não quis entrar em mais detalhes sobre o assunto.





“Eu não vou entrar nesse detalhe. Isso aí tudo é politicagem. Eu não entro na politicagem. O meu caso aqui, você sabe que eu lido com as coisas de forma objetiva. Isso aí eu deixo de lado”, disse esta manhã a jornalistas no Palácio do Planalto.





O general ressaltou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um "excelente" trabalho ao aprovar o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford.