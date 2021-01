Prefeito de Divinópolis revela elevador privativo e 'mordomias'; veja vídeo

O acesso ao elevador fica no fundo do gabinete do prefeito (foto: Facebook/Reprodução )

Mantendo o tom popular usado durante a campanha eleitoral, o prefeito de Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais, Gleidson Azevedo (PSC) viralizou nas redes sociais ao revelar o elevador privativo no Centro Administrativo – sede da prefeitura. Ele dá acesso do gabinete até a garagem de uso exclusivo dos carros oficiais do prefeito, vice e secretários.

No vídeo, Gleidson mostra a área coletiva de estacionamento na porta da prefeitura. Antes de entrar no prédio, pede para que o vídeo viralize e diz que a “farra acabou".

“Quero que esse vídeo viraliza o Brasil inteiro porque, com certeza, em qualquer lugar do Brasil o que vou mostrar está acontecendo. Vocês podem ter certeza que a farra do boi vai acabar agora. Para vocês terem noção do que é um político na hora da eleição e depois que ele ganha”, afirma no vídeo.

Prefeito de Divinópolis denuncia 'mordomias' e até elevador privativo na sede administrativa do município mineiro

https://t.co/7KVXd11cJx pic.twitter.com/5mxCY7etan — Estado de Minas (@em_com) January 13, 2021

Ao entrar pelo prédio pelo acesso comum, mostra o caminho que percorre até o quinto andar, no final do corredor, onde fica o gabinete. Ao chegar lá, revela o elevador que fica no fundo.

“Esse elevador aqui vai dar direto lá embaixo, numa garagem, para sair e não dar de frente com a população. Na hora de pedir votos é uma coisa, na hora de ganhar e estar no meio do povo não, ele tem um elevador só para ele, para poder descer e sair, mas o pior está por vir”, revela.

Ao descer usando o elevador privativo sai direto na garagem onde ficam três carros oficiais. “O pior de tudo, Corolla, carro de luxo, um, dois, três, prefeito, vice prefeito e secretário. Gasolina 24 horas com carro disponível para eles”, denuncia. Gleidson afirma que encaminhou ofício para a locadora responsável pedindo que os veículos segam retirados em dois dias.

“Eu falei e vou cumprir. Vou valorizar cada centavo que entra nesta prefeitura. Já notifiquei a empresa que é dona desses carros aqui para em dois dias tirar esses carros daqui, porque é uma vergonha ter carro de luxo disponível para prefeito, vice e secretário. A gente em meio a pandemia, o povo quebrado, a prefeitura sem receita e eu com carro de luxo?”, finalizou.

Polêmica antiga

A polêmica do elevador privativo já vem de outros mandatos. Antes da construção da sede própria da prefeitura no alto da Avenida Paraná, circulava a mesma história de que havia um acesso exclusivo para o prefeito que saia direto do gabinete e ia até a garagem.



Ele seria usado principalmente em dias de manifestações na porta do antigo prédio na Rua Pernambuco, no Centro da cidade. Entretanto, nenhum líder do Executivo anterior havia sequer confirmado a existência do elevador.