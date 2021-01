Duda Salabert e PDT vão à Justiça pelo adiamento do Enem

Vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) pede a remarcação da aplicação do exame em todo o país (foto: Lucas Ávila/Astronauta Comunicação) vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT), junto ao partido, protocolou um Mandado de Segurança Coletivo nesta terça-feira (12/01) solicitando a suspensão da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame está marcado para os dias 17 e 24 deste mês. de(PDT), junto ao partido, protocolou um Mandado de Segurança Coletivo nesta terça-feira (12/01) solicitando ada aplicação doExame Nacional do Ensino Médio (). O exame está marcado para os dias 17 e 24 deste mês.









“Belo Horizonte está à beira do colapso, nas últimas semanas houve um aumento preocupante do número de casos. Agora, corre o risco de as pessoas morrerem na rua caso o índice de ocupação de leitos aumente mais nas próximas semanas. A aplicação da prova do Enem, além de um fato de irresponsabilidade do governo federal, é, ao meu ver, um atentado à saúde pública”, diz a vereadora.





De acordo com Duda , é possível perceber pelas redes sociais que no fim do ano muitos jovens e adolescentes participaram de aglomerações. “Essas pessoas agora vão participar de um exame e poderão ser vetores da doença, agravando o quadro.”





A vereadora também afirmou que segue a opinião dos estudantes que optaram pelo adiamento da prova até maio em enquete feita pelo Ministério da Educação: “A maioria dos estudantes escolheu isso. Optou por adiar a prova”.





Nós entendemos que esse adiamento pode causar um sofrimento psicológico nos alunos que estão se preparando, mas entendemos que o sofrimento da perda de um parente, para esse jovem, será maior que o adiamento da prova. Precisamos lembrar que a COVID é letal Duda Salabert



O mandado tramita na 21ª Vara Federal Cível de Minas Gerais e pede a suspensão do Enem nível nacional.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina