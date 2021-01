MDB define Simone Tebet como rival de Rodrigo Pacheco na eleição do Senado

Simone Tebet vai representar a maior bancada do Senado na eleição interna (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Partido aliado ao MDB vai apoiar Pacheco

O MDB definiu, nesta terça-feira (12/01),(MS) como candidata do partido na disputa pela presidência doFederal. A parlamentar vai enfrentar o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM) , candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara Alta do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP).Internamente, o MDB também cogitava os nomes de Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO) e Fernando Bezerra Coelho (PE). Tebet, no entanto, acabou sendo escolhida pelo partido.Ao anunciar a senadora como representante do partido na eleição, o MDB fez menção à pandemia do novo“A independência no comando do Legislativo é de fundamental importância neste período de crise, em que o país precisa estar acima de qualquer disputa política e ideológica na reconstrução da economia e na imunização universal e gratuita contra a”, diz trecho do comunicado da sigla.Aos 50 anos, Simone Tebet é senadora desde 2015. Ela é advogada por formação. O MDB começou 2021 com 13 dos 81 senadores. Nesta terça, o partido ganhou dois novos parlamentares: Vital do Rêgo, eleito pela Paraíba, e Rose de Freitas, do Espirito Santo.No Senado Federal, olidera o bloco parlamentar Unidos Pelo Brasil, engrossado por Progressistas e Republicanos — que declarou, na semana passada, apoio formal a Rodrigo Pacheco O mineiro tem, ainda, apoios de PSD, Pros, PT, PSC e PL. Ao todo, o cordão em torno de Pacheco soma 31 parlamentares.