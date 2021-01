Flávio Bolsonaro: 'Não vejo a hora de atropelar Maia e Huck em 2022'

O senador(Republicanos-RJ) acusou o apresentadorcotado para as eleições de 2022, e o presidente da Câmara,(DEM-RJ), de orquestraram um ataque contra seu pai,(sem partido).

“Chega a ser engraçado o ataque combinado, e infundado, de Rodrigo Maia e Luciano Huck ao Presidente Bolsonaro. Não vejo a hora de chegar 2022 para atropelar ambos! #FechadoComBolsonaro”, escreveu Flávio no Twitter nesta terça-feira (12/01).

Twitter suspende perfis bolsonaristas e com conteúdo extremista no Brasil

Com três senadores, PL anuncia apoio a Pacheco no Senado

Nas postagens, Huck e Maia comentavam a saída da Ford do Brasil . Os dois culparam o governo Bolsonaro pela perda da montadora.

Na segunda-feira (11/01), a Ford anunciou o encerramento da produção de veículos em suas fábricas no Brasil após um século. A montadora mantinha fábricas em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), para carros da Ford, e em Horizonte (CE), para jipes da marca Troller.

Cotado como candidato em 2022, Huck tem sido crítico ácido de Bolsonaro. Em diversas outras oportunidades ele usou o Twitter para afirmar que o governo não conseguia lidar com a pandemia do novo coronavírus. Ele chegou a chamar Bolsonaro e sua equipe de “ineficientes” O apresentador acumula 13 milhões de seguidores na rede social em que fez as postagens