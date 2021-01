Vereador indígena faz discurso em língua nativa em cerimônia de posse em MG

Geovani tocou flauta ao fim de seu discurso. Sempre que um Krenak toca flauta, ele o faz para buscar sabedoria (foto: Reprodução/redes sociais)

Antes de iniciar o discurso, assovios e gritos para chamar os espíritos protetores "Marét". A performance pouco ortodoxa para um ocupante de tribuna em casa legislativa "pode ter causado espanto naqueles que ainda vivem as práticas colonialistas que existem dentro de espaços como a Câmara Municipal”, conforme pensa Douglas Krenak, irmão de Geovani.

Os gestos feitos com as mãos, pelo vereador Geovani, são seguidos de palavras que convocam os espíritos protetores “Marét” para a cerimônia de posse: “Venham aqui, venham aqui! Nosso povo conseguiu o que os não-indígenas sempre disseram que não conseguiria. Somos fortes e vamos em frente. Essa terra já era nossa!”, disse o vereador, que depois tocou flauta, porque o povo Krekak sempre toca flautas para buscar a sabedoria.

Douglas Krenak explicou que o discurso de seu irmão tem um significado muito importante. “É muita coisa que está em jogo. São mais de 200 anos de colonialismo”, disse. Antes de tomar posse, Geovani disse que sua atuação na Câmara vai fortalecer a cultura de seu povo. E que muitos ainda não conhecem a cultura krenak e, por isso, o seu mandato servirá para mostrar quem eles são. "Com a força de Tupã e dos Marét, iremos lutar por nossa querida Resplendor", disse.





O vereador, de 35 anos, tomou posse nesta sexta-feira (1/12) na, no Leste de Minas, para o seu primeiro mandato, passando a ser o primeiro indígena oriundo doa exercer um cargo público em Resplendor. Com a ocasião era única e marcante para o seu povo, Geovani discursou no idioma Krenak.