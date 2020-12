Zema diz que segunda parcela do 13° do funcionalismo será paga em janeiro

Governador anunciou data para pagar nova parte do 13° salário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/12/2020)

Os servidores públicos ligados ao governo de Minas Gerais vão receber a. A informação foi dada pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (30/12), pelas redes sociais.O pagamento será viabilizado pelos recursos repassados ao estado por conta das perdas em virtude da Lei Kandir. Nessa terça (29), Zema havia anunciado a escala de pagamento para os vencimentos de dezembro . A estimativa é que, com a segunda parcela do benefício, três em cada quatro integrantes do funcionalismo tenham o 13° quitado na integralidade.Ao falar sobre o tema, o governador mencionou ae aproveitou para defender uma de suas bandeiras: a privatização de empresas estatais, como a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig).“Precisamos de receitas extras para colocar as contas em dia, como o 13° e salários, e retomar os investimentos. Como a Lei Kandir, pauta histórica do nosso estado, temos outras opções de recursos extras, como a autorização legislativa para venda de 100% da Codemig”, disse.A Codemig, citada por Zema, foi alvo de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. À época, os deputados estaduais aprovaram operação para a venda antecipada de 49% de recebíveis da empresa . A transação, contudo, acabou não se concretizando. Agora, a ideia é vender toda a participação mineira na estatal

Boa notícia para o funcionalismo! Em 6 de janeiro, vamos pagar mais uma parcela do 13º. Será depositado o valor de até 2 mil reais. Com isso, 3 a cada 4 servidores terão recebido o 13º integral. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) December 30, 2020

Recursos da Lei Kandir

A Lei Kandir foi estabelecida em 1996. À época, ficou definido que os estados não recolheriam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as exportações. Caberia à União compensar financeiramente os entes federativos pela renúncia fiscal. Essa compensação, porém, parou de ser paga em 2004, o que deu início a disputas judiciais entre os entes federativos e o governo federal. A legislação ganhou o sobrenome de Antônio Kandir, então ministro do Planejamento no governo de Fernando Henrique Cardoso.No início deste mês, o Congresso Nacional aprovou a compensação , parcelada, das perdas oriundas da legislação. O pagamento vai se estender até 2032. Minas Gerais tem direito a R$ 8,7 bilhões. Nesta quarta, o governo federal sancionou a nova lei. Assim, o estado pode receber as primeiras cifras já em 2020.