Bolsonaro marca gol em amistoso beneficente na Vila Belmiro, em Santos

Bolsonaro veste a camisa 10 do time branco e deixou sua marca (foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro fez um gol num amistoso na tarde desta segunda-feira (28/12), que reuniu dirigentes, músicos e ex-atletas, na Vila Belmiro, em Santos. Vestindo a camisa 10 do time de branco, ele aproveitou cruzamento da direita e, na pequena área, empurrou a bola para o gol, antes de cair no chão. A partida teve transmissão da TV Brasil.





Na comemoração, o presidente fez o gesto de arma nas mãos, que ficou característico em sua campanha nas eleições de 2018. Ele abraçou os companheiros, contrariando orientação dos profissionais de saúde no combate ao coronavírus.



A partida é tradicionalmente organizada pelo ex-zagueiro Narciso, hoje treinador, com passagem pelo Santos. Marinho, atual destaque do Peixe, esteve na Vila Belmiro, mas não atuou.

Bolsonaro participou do pontapé inicial do jogo beneficente, ao lado do presidente do Santos, Orlando Rollo. Depois de marcar o gol, ele pediu para ser substituído. Fã de futebol e torcedor fanático do Palmeiras, o presidente da República tem usado o esporte para aumentar sua popularidade no país.