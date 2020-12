Veja onde o presidente Jair Bolsonaro vai passar o ano-novo

Jair Bolsonaro vai passar o Ano Novo no litoral paulista (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou nesta segunda-feira (28/12) ao Guarujá, litoral de São Paulo. Bolsonaro vai passar o feriado de ano-novo na cidade e iria participar ainda hoje de um jogo beneficente.



De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente deve retornar a Brasília no próximo dia 4. chegou nesta segunda-feira (28/12) aoBolsonaro vai passar o feriado de ana cidade e iria participar ainda hoje de um jogo beneficente.De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente deve retornar a Brasília no próximo dia 4.

Nas redes sociais, Bolsonaro já publicou uma imagem das férias. Em frente ao mar e com a camisa do Santos, Bolsonaro anunciou que iria participar, às 16h, do jogo beneficente "Natal Sem Fome”, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.





- Hoje, às 16 horas, participarei do jogo beneficente "Natal Sem Fome", na Vila Belmiro/Santos/SP. pic.twitter.com/KxiGHtNOuJ %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2020

O presidente saiu de Brasília por volta das 10h e posou em São Paulo. Depois, ele pegou um helicóptero até Santos e depois para o Guarujá.

No réveillon, Bolsonaro vai ficar hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar. Essa é a sétima vez que ele fica hospedado no local.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.