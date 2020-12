'Hipocrisia', diz Eduardo Bolsonaro sobre viagem de ex-BBB para ilha

usou asnesta segunda-feira (28/12) paraa reunião das três finalistas do BBB20 em uma ilha.e atrizdivulgaram nas redes sociais que alugaram o local para passar a virada de ano juntas.

No Twitter, Eduardo postou um vídeo relembrando a participação de Thelma na campanha da prefeitura de São Paulo a favor das medidas de isolamento social. Nas imagens, a ex-BBB, que é médica, pede para as pessoas ficarem em casa e não se aglomerarem.

"Mais uma para a conta da hipocrisia", escreveu Eduardo.





No vídeo publicado pelo filho 03 do presidente , as imagens da campanha são interrompidas pelos stories feitos por Rafa Kalimann sobre o anúncio da viagem. Nas imagens, Thelma aparece de biquíni já na ilha alugada.