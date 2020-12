Câmara de BH aprova projeto que institui Rua Literária na Savassi

Câmara Municipal de Belo Horizonte tem sessão extraordinária nesta terça-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Os parlamentares também analisaram ainda dois projetos de resolução, PR 1008/2020 e PR 1065/2020, que alteram pontos do Regimento Interno da Câmara Municipal. Entre as alterações propostas, estão a regulamentação da participação dos vereadores nas reuniões semipresenciais e o condicionamento para formação de bancadas partidárias (e lideranças) ao mínimo de 2 parlamentares correligionários. Ambas foram aprovadas.







A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou por 31 votos a UM em sessão extraordinária nesta terça-feira (22) a instituição da a Rua da Literatura.A proposição é de autoria do vereador Arnaldo Godoy (PT) e trata de uma atividade cultural que objetiva promover as livrarias de rua, editoras e os escritores independentes, como importante espaço de convivência entre leitores e livros.A ação deve ocorrer no primeiro sábado de cada mês, na Rua Fernandes Tourinho, entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.A reunião acontece no Plenário Amynthas de Barros, podendo ter a participação remota dos parlamentares, e é transmitidas ao vivo pelo Portal da Câmara de BH.Além dessa pauta, os vereadores aprovaram em segundo turno a reforma da previdência e o projeto de privatização dos serviços de limpeza.Também mantiveram um veto do prefeito Alexandre Kalil ao Projeto de Lei 1025/2020, que dá o nome de Helena Maria Bhering à Praça localizada na Rua Maria Toledo Paiva, esquina com Rua Codajás, no Bairro São Gabriel.