'Difamou Bolsonaro': deputado entra com representação contra Bial

“Acabo de representar na PGR e oficiar, no Ministério da Justiça, contra Pedro Bial por difamação e calúnia contra o Presidente Bolsonaro, incorrendo em crime da Lei de Segurança Nacional. Liberdade de imprensa não dá salvo conduto para cometer crimes contra os Três Poderes”, escreveu o deputado no Twitter.





Na abertura do programa do dia 17, Bial comentou sobre a COVID-19. Indiretamente, ele falou sobre o presidente Jair Bolsonaro e as medidas adotadas pelo governo durante a pandemia.



“Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da Saúde e da Educação”, afirmou o apresentador.





De acordo com Bial, o “inominado" contribuiu de forma decisiva "para que mais gente morresse.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira