Flávio Bolsonaro renuncia ao cargo de terceiro-secretário da Mesa do Senado

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) (foto: Agência Brasil/Reprodução) senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ),, renunciou ao cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora do Senado. filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)





A saída de Flávio da composição da Mesa ocorre em meio às articulações para a sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como presidente da Casa. Na época das eleições, o filho do presidente tinha apoiado Alcolumbre contra Renan Calheiros (MDB-AL), mas agora ele não possui a mesma opinião.





Isso porque Flávio não gosta do escolhido por Alcolumbre para sucessão, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).





As páginas do Senado já trazem o cargo como “vago”. As informações são do jornal O Globo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais