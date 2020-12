Ao contrário de Bolsonaro, Pazuello diz que tomará vacina oportunamente

Ao responder se tomaria as doses, o ministro acenou positivamente (foto: Evaristo Sá/AFP) Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou, nesta sexta-feira (18/12), que irá tomar a vacina contra a covid-19. Ele já contraiu a doença, mas vai seguir a recomendação dos próprios técnicos e tomar as doses necessárias quando chegar a vez, respeitando a lista de prioridades. A decisão vai de encontro à declaração do presidente Jair Bolsonaro, que acredita não precisar da vacina por já ter sido infectado pelo vírus. O ministro da, general Eduardo Pazuello, afirmou, nesta sexta-feira (18/12), que irá tomar a vacina contra a covid-19. Ele já contraiu a doença, mas vai seguir a recomendação dos próprios técnicos e tomar as doses necessárias quando chegar a vez, respeitando a lista de prioridades. A decisão vai de encontro à declaração do presidente Jair, que acredita não precisar da vacina por já ter sido infectado pelo vírus.

"Ô imbecil, ô idiota. Eu já tive o vírus e eu já tenho os anticorpos. Para que tomar vacina de novo?", disse Bolsonaro durante solenidade do governo federal em Porto Seguro, nessa quinta (17).

Afirmou, ainda, que não faria distinção entre as marcas de imunizantes, "desde que registrados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)". No entanto, ponderou que, caso a ciência mostre que determinada produção age com mais eficácia em segurança em determinados públicos, esta é uma questão a ser considerada.

STF

Pazuello ainda comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em autorizar a aplicação de medidas restritivas para brasileiros que se recusarem a tomar a vacina. "Vejo com muita naturalidade, porque já estava previsto por lei. Só está sendo ratificada e define que o Ministério Saúde ainda vai dizer... Cabe a nós, em princípio, colocar quais serão essas restrições, e onde seria restrito uma pessoa que não tem vacina ir. São cláusulas que já acontecem naturalmente".

Já o presidente Bolsonaro, ao receber a notícia, protestou. "Pode ser uma medida inócua do Supremo. Com todo respeito ao STF, entrou numa bola dividida, não precisava disso", criticou.