Kalil alerta sobre COVID-19: 'Morreu um garoto de 27 anos, sem comorbidade'

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), alertou a população da capital para o aumento dos números da COVID-19 na cidade. Segundo Kalil, a doença tem, cada vez mais, afetado pessoas fora do chamado ‘grupo de risco’.

“Dobrou o número de crianças internadas no Brasil por causa do coronavírus. Tivemos o óbito de um garoto dena Santa Casa,”.



Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a COVID-19 causou 50 mortes na capital em pessoas sem comorbidades ou fator de risco. Foram 43 óbitos de pessoas entre 40 e 59 anos e 7 mortos com idade entre 20 e 39.



No total, são 1.773 mortes confirmadas em BH por causa da doença: 1.464 tinham mais de 60 anos (82,5%), 268 entre 40 e 59 anos (15,1%), 40 entre 20 e 39 anos (2,3%) e uma pessoa menor de 14 anos (0,1%).



O prefeito Alexandre Kalil disse, ainda, que seu filho Felipe contraiu COVID-19 e está isolado da família.



“Meu filho está doente e isolado, mas não é porque foi para balada não. É porque ele é médico. Está chegando a esse ponto. Sei que Deus vai me proteger e não vai acontecer nada com ele. Ele está isolado da mulher, das filhas. Não encontrei com ele. Porque eles não querem me matar”.



Kalil fez um apelo à população de Belo Horizonte: “Prestem atenção neste final de ano. Estamos fazendo todo o esforço para que Belo Horizonte não tenha que fechar de novo”.





Número de mortes causadas pela COVID-19 em Belo Horizonte por faixa etária (foto: Prefeitura de Belo Horizonte)

Grupo de risco

O coronavírus pode contaminar qualquer pessoa. Não há ninguém que tenha menos probabilidade de ser infectado. Entretanto, algumas pessoas têm maior chance de desenvolver as formas mais graves da COVID-19, como:

idosos (idade igual ou superior a 60 anos);

pessoas com doenças cardíacas;

pessoas com doenças pulmonares, como asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;

pessoas com problemas de baixa imunidade, como pessoas transplantadas ou em quimioterapia;

pessoas com doenças renais ou em diálise;

diabéticos;

gestantes de alto risco;

pessoas com doenças do fígado;

obesos (IMC≥40).

Outras cidades

Em São Paulo, o número de crianças de até 14 anos com Covid-19 que precisaram ser internadas na capital paulista cresceu 85% em um mês, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.



Desde o início da pandemia, foram registradas 763 internações nessa faixa etária. A maior parte delas (64%) de crianças de 0 a 4 anos — foram 490 internações. Em seguida, vem as faixas dos 5 aos 9 anos, com 144 internações (19%); e dos 10 aos 14 anos, com 129 internações (17%).