Ministério Público investiga prefeito e vereadores em São João del-Rei

MPE investiga abuso de poder por parte do prefeito reeleito de São João del-Rei (foto: Rede Social/Reprodução) Ministério Público Eleitoral (MPE) cumpriu mandados de busca e apreensão contra o prefeito reeleito de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, Nivaldo Andrade (PSL), além de cinco vereadores. A operação, denominada “Toma lá dá cá”, ocorreu nesta quarta-feira (16/12) e apura a possível ocorrência de abuso de poder político. (MPE) cumpriu mandados decontra oreeleito de, na Região do Campo das Vertentes, Nivaldo Andrade (PSL), além de cinco vereadores. A operação, denominada “Toma lá dá cá”, ocorreu nesta quarta-feira (16/12) e apura a possível ocorrência de abuso de poder político.









O MPE afirma que outros áudios apontam ofertas de indicações diretas para cargos comissionados ou temporários, indicações de ruas a serem asfaltadas ou maquinário à disposição de estradas rurais. Também há indícios de indicação de pessoas para serem atendidas irregularmente, com prioridade pelo SUS.





A operação apreendeu celulares do prefeito eleito e de cinco vereadores, todos investigados. A Justiça Eleitoral também autorizou a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos.





Segundo o Ministério Público, o processo pode levar à cassação do diploma e do mandato de todos os representados, com sanção de inelegibilidade por até oito anos.

Defesa

que em setembro testou positivo para a COVID-19), Mauro Bonfim, a apreensão dos celulares não tem relação com a parte administrativa da prefeitura.



“A apreensão é para produzir uma prova na ação de investigação judicial eleitoral. Nessa ação, o prefeito Nivaldo não foi citado e nenhum dos arrolados na operação também não foram citados. Nós vamos provar, diante da Justiça Eleitoral, que todos fatos narrados pelo MPE referem-se a processos de 2017, 2018, 2019, e um fato isolado de uma gravação após a eleição. Então, não há conteúdo de uso promocional eleitoral”, explica o advogado. Segundo o advogado de defesa do prefeito Nivaldo Andrade (, Mauro Bonfim, a apreensão dos celulares não tem relação com a parte administrativa da prefeitura.“A apreensão é para produzir uma prova na ação de investigação judicial eleitoral. Nessa ação, o prefeito Nivaldo não foi citado e nenhum dos arrolados na operação também não foram citados. Nós vamos provar, diante da Justiça Eleitoral, que todos fatos narrados pelo MPE referem-se a processos de 2017, 2018, 2019, e um fato isolado de uma gravação após a eleição. Então, não há conteúdo de uso promocional eleitoral”, explica o advogado.





Nivaldo Andrade chegou a ter sua candidatura indeferida , mas foi reeleito nas Eleições 2020 para o pleito municipal 2021-2024. Esta será a sua quarta gestão à frente da Prefeitura de São João del-Rei.