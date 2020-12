Político de Poços de Caldas é preso por descumprir medida protetiva

Ex-candidato a prefeito tem histórico conturbado com a filha (foto: Reprodução Internet)

a prefeito de, no Sul de Minas Gerais, foiapós descumprir medidaexpedida em favor dadele. Geraldo Cirilo Laier, de 71 anos, foi encontradono banheiro da casa da mulher. A ocorrência foi registrada, nessa terça-feira (15/12), como violência doméstica.

De acordo com a polícia, os militares foram acionados pela filha dele, de 43 anos, dizendo que tem uma medida protetiva contra o pai e que foi expedida no dia 10 de dezembro deste ano. Mas o pai teria ignorado o fato. “A qual disse que o autor se encontrava trancado dentro do banheiro da residência”, trecho do Boletim de Ocorrência.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Geraldo trancado no banheiro. “Depois de uma conversa com os militares, o mesmo abriu a porta e foi informado sobre o documento expedido pelo juiz da Comarca de Poços de Caldas”, completa.

O ex-candidato disse aos militares que não tinha conhecimento do documento e que só ficou sabendo com a chegada da PM. Já a mulher contou, como consta no BO, que ela já tinha informado ao pai da medida protetiva e que ele não poderia estar na casa dela.

Segundo a polícia, Geraldo Laier foi preso e encaminhado para o Presídio de Botelhos, também no Sul de Minas. “Ele e a filha já vêm se desentendendo há tempos por questões financeiras. Ele quebrou a medida e quebra de medida é inafiançável”, afirma a PM.

Ainda de acordo com a polícia, pai e filha têm vários boletins de ocorrências registrados um contra o outro. Na maioria dos casos, o motivo são os filhos dela, netos do ex-candidato.

Geraldo é comerciante e está na política desde 1992. Nas eleições municipais 2020, ele recebeu 0,24% dos votos válidos. O Jornal Estado de Minas não conseguiu contato com a defesa do ex-candidato.