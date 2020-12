Renan, filho de Bolsonaro, usa de graça empresa contratada pelo governo

A empresa de Jair Renan foi aberta com pouco mais de R$ 100 mil e inaugurada em outubro (foto: Agência Senado)

Denúncia

O presidente( sem partido) está, mais uma vez, tendo que lidar com denúncia de suspeita contra um de seus cinco filhos por uso indevido deDessa vez, o envolvido é o caçula dos quatro filhos do presidente, Jair Renan , 22 anos – o único dos quatro que não tem mandato parlamentar.O presidente tem cinco filhos. Laura, de 10 anos, é a caçula e filha do presidente com a primeira-dama



A denúncia foi publicada nesta quinta-feira (10/12) pelo site do jornal Folha de S.Paulo. Segundo apurou a reportagem, o filho 04 do presidente usou de forma gratuita o serviço de uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal.



Também de acordo com a reportagem, neste ano, a empresa recebeu recebeu R$ 1,4 milhão do governo Bolsonaro.

Empresa de Jair Renan



A empresa de Jair Renan foi inaugurada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia.



A produtora Astronautas Filmes, que exibe com destaque o governo federal no portfólio de clientes de seu site, realizou a filmagem e fotografia do evento.



Um vídeo com os melhores momentos da festa é exibido no Instagram do projeto de Renan. O proprietário da Astronautas, Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nas imagens, abraçando e brincando com o filho do presidente.





Aliados



A reportagem apurou ainda que, em seu perfil de uma rede social, o empresário também exibe uma foto ao lado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), um dos principais aliados do presidente.



Neste ano, a empresa de Paiva, especializada em conteúdo digital, comunicação corporativa e transmissão ao vivo, recebeu ao menos R$ 1,4 milhão do governo federal para produzir peças para os ministérios da Saúde, Turismo, Casa Civil e Educação.

Dança e pose



A peça produzida de graça pela Astronautas para a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia mostra o filho do presidente na maior parte do tempo dançando e cumprimentando os convidados. Em determinado momento, Renan faz a clássica pose do pai, simulando disparar tiros para o céu, cercado por convidados.

Permuta

Junta comercial

Visita

Sem comentários

À Folha, o proprietário da Astronautas admitiu que realizou os serviços para a empresa Renan. “Trocamos por permuta pela divulgação das nossas marcas, assim como fazemos em diversos outros projetos”, disse Paiva.Questionado, ele não informou quanto gastou com o evento do filho do presidente. A empresa também se recusou a informar à reportagem o total dos valores que a empresa recebeu do governo federal.A festa de Renan ocorreu antes do registro do negócio na Junta Comercial de Brasília, o que aconteceu em 16 de novembro. A Bolsonaro Jr Eventos e Mídia foi aberta com um capital de R$ 105 mil, “totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país”, e consta com Renan como único sócio.A inauguração da empresa foi realizada junto com outro projeto, chamado MOB Fit, que pertence ao ex-personal trainer de Renan e subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos do Distrito Federal, Allan de Lucena.A Bolsonaro Jr tem como objeto a organização, promoção e criação de conteúdo publicitário para feiras, leilões, congressos, conferências e exposições comerciais e profissionais.A empresa também propõe o fornecimento de profissionais para operar a infraestrutura dos lugares onde ocorrem os eventos, além da exploração de pedalinhos, karts e "trenzinhos recreacionais".Renan solicitou ao gabinete da Presidência da República uma audiência para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores do Espírito Santo.O pedido, de acordo com a publicação, foi encaminhado por um assessor especial de Jair Bolsonaro ao ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que recebeu o empresário.Em nota à Folha de S.Paulo, a Astronautas disse que a empresa é constituída há quase 11 anos, "com destaque em meio corporativo privado, não sendo o foco de nosso trabalho a participação em licitações ou terceirizações de serviços".Sobre as imagens do empresário Paiva abraçando o filho do presidente na inauguração da Bolsonaro Jr, o dono da Astronautas respondeu que "resta claro que se trata apenas de situação em que minha marca foi divulgada".Paiva também respondeu, segundo a Folha de S.Paulo, a um dos e-mails enviados dizendo que "todos os questionamentos foram atendidos e a continuidade do envio de comunicações similares será interpretada como tentativa de difamação e terão os desdobramentos cabíveis".A Folha também destacou que a Secretaria de Comunicação da Presidência,não respondeu à solicitação para esclarecer o caso. Tampouco a empresa de Renan se posicionou sobre o assunto.