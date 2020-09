Jair Renan, o filho 04, indica vontade de entrar na política

Ao responder sobre uma carreira militar, como a do pai, Renan respondeu que não pretende seguir (foto: Redes Sociais/Reprodução) filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, revelou nesta sexta-feira (11) que cogita entrar para a política. Renan estava respondendo a perguntas em seu Instagram quando mostrou a vontade de “talvez” seguir os passos do pai e irmãos. Apenas dois filhos de Bolsonaro ainda não entraram para a política.

Caso realmente entre na política, Renan será o quarto filho a seguir os passos de Bolsonaro. Os três mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo já contabilizam anos na carreira.



Além dos três e de Jair Renan, Bolsonaro é pai de Laura, do casamento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. O filho 04 é fruto do casamento de Bolsonaro com Ana Cristina Valle, assessora parlamentar.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz