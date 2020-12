O 'vereador do Barreiro' que virou ministro; relembre quem é Álvaro Antônio

Nascido em Belo Horizonte, o ex-ministro fez carreira por ser conhecido como empresário. Empenhado em projetos em prol da região do Barreiro, ele ingressou na política em 2012 como vereador da capital mineira pelo Partido Republicano Progressista (PRP).

Álvaro Antônio foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais nas eleições de 2018, quando foi reeleito, com 230.008 votos. O ex-ministro era bem próximo de Bolsonaro. Em maio deste ano, ele foi homenageado com a Ordem do Mérito Naval por seus serviços relevantes à Marinha do Brasil.





Marcelo Álvaro Antônio é presidente do PSL em Minas Gerais. Durante a carreira política, teve como principais bandeiras o combate à corrupção, a descentralização de recursos da União para os estados e municípios, sendo também um defensor da causa animal.





Apesar da agenda anticorrupção, ele é investigado pelo Ministério Público sob suspeita de desviar recursos de campanha por meio de candidaturas de mulheres nas eleições de 2018.

Posicionamento político

Impeachment de Dilma Rousseff: favorável ao impeachment

favorável ao impeachment Cassação do Deputado Eduardo Cunha: favorável à cassação

favorável à cassação Investigação contra Michel Temer: favorável às investigações

favorável às investigações Reforma Trabalhista: contrário à reforma

contrário à reforma Regulamentação da terceirização: favorável à regulamentação

favorável à regulamentação Criação de fundo partidário de campanhas de R$ 3,6 bilhões: contrário à criação

contrário à criação Sistema eleitoral do Distritão: contrário ao sistema

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.