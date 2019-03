Marcelo Álvaro Antônio será chamado ao Senado para se explicar sobre denúncias

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, será chamado pelo Senado a dar esclarecimentos sobre a denúncia de que usou candidatas laranjas para desviar recursos eleitorais. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor aprovou o convite ao ministro, que não é obrigado a comparecer e poderá agendar quando comparecer. O autor do requerimento foi o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o pedido entrou em pauta por decisão do presidente do colegiado, Rodrigo Cunha (PSDB-AL).



A avaliação é do promotor eleitoral Fernando Ferreira Abreu, responsável pela apuração do caso no âmbito da Justiça Eleitoral. O caso foi distribuído a Fernando Ferreira Abreu pelo coordenador das promotorias eleitorais de Minas, Edson Rezende.O esquema de candidaturas femininas laranjas no PSL foi denunciado pelo jornal Folha de S.Paulo, segundo o qual, quatro candidatas a deputada estadual e federal do interior de Minas receberam R$ 279 mil da direção nacional do PSL —integrando a lista das 20 candidaturas que mais receberam recursos da sigla no país—não obstante tenham tido uma votação pífia, de cerca de 2.000 votos. As apurações das denúncias de um esquema de candidatas laranjas do PSL de Minas, vinculadas ao deputado federal e ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PSL), se comprovadas, tipificam dois crimes: falsidade ideológica eleitoral, porque uma candidata teria obtido o registro eleitoral, sem que fosse candidata de fato; além do crime de apropriação indébita, já que os recursos públicos destinados à candidatura feminina teriam sido desviados indevidamente para favorecer outra campanha. As penas de reclusão para os crimes, variam, para o crime de falsidade ideológica, de um a quatro anos de reclusão e, no caso da apropriação indébita, de dois a seis anos.A Polícia Federal e Ministério Público investigam a suspeita de uso de candidaturas laranjas em Minas Gerais. Em depoimento, ao menos uma delas contou que recebeu do então candidato a deputado federal pedido para que devolvesse parte dos valores recebidos do fundo eleitoral.





A Polícia Federal e Ministério Público investigam a suspeita de uso de candidaturas laranjas em Minas Gerais. Em depoimento, ao menos uma delas contou que recebeu do então candidato a deputado federal pedido para que devolvesse parte dos valores recebidos do fundo eleitoral.





Em seu depoimento aos órgãos de investigação, Cleuzeni Barbosa, que sentindo-se ameaçada e temerosa por ter denunciado está agora em Portugal, contou ter sido coagida por assessores de Álvaro Antônio a devolver recursos do fundo público de campanha sob a forma de contratação de uma gráfica, com a qual não havia feito serviço algum. Em diversas entrevistas à imprensa, ela declarou: “Eu fui candidata a deputada estadual, e fazia 'dobrada' com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. E, no meio da caminhada da campanha, eu fui convidada por dois assessores do Marcelo Álvaro, que é o Raissander de Paula e o Robertinho Soares, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica com a qual eu não estava fazendo serviço algum", afirmou. "Eu achei aquilo muito estranho. De imediato, a gente detectou que tinha erro. Conversando com meu advogado, com meu contador, decidimos que não faríamos o jogo que eles haviam pedido que a gente fizesse, que eram as transferências."





Segundo Cleuzenir relatou, as mulheres foram usadas para, para por meio de subterfúgios, desviar os recursos destinados à cota de candidaturas femininas para o caixa da chapa do ministro, eleito o deputado mais votado por Minas Gerais. Em nota divulgada na terça-feira passada, Marcelo Álvaro Antônio declarou nunca ter orientado qualquer assessor ato ilícito e que, ao tomar conhecimento da denúncia, determinou que ela fosse apurada. Segundo ele, Cleuzenir teria sido chamada a prestar esclarecimentos, mas nunca apresentou qualquer indício que atestasse a veracidade das acusações.





Outras mulheres vieram a público denunciar terem sido usadas durante as eleições para desviar recursos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a candidata Zuleide Oliveira disse que se encontrou com Álvaro Antônio em seu escritório parlamentar, em Belo Horizonte, em 11 de setembro, na companhia do marido e de um amigo. Zuleide fez denúncia à Justiça eleitoral ainda em 19 de setembro, de que a sua candidatura estaria sendo usada para desviar recursos do partido, mas recebeu de volta apenas uma resposta protocolar. Segundo ela revelou, foi orientada pelo ministro, que também presidia o diretório estadual do PSL a assinar requerimento de solicitação da verba, endereçado ao então presidente nacional do partido, Gustavo Bebianno.





Marcelo Álvaro Antônio nega as acusações. Em nota oficial, a assessoria dele afirmou: "Em setembro, Marcelo Álvaro Antônio recebeu diversos pré-candidatos e eleitores na sede do PSL. Ele não se lembra ter se reunido especificamente com a sra, Zuleide. O ministro jamais ofereceu ou pediu a devolução de qualquer valor, seja do fundo eleitoral ou de qualquer outra fonte, à sra. Zuleide". Segundo a nota "as despesas do partido foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral na prestação de contas" e que "o partido respeitou a impugnação declarada pela Justiça Eleitoral da candidatura da sra. Zuleide." O ministro ainda acusa o jornal de fazer uma campanha difamatória. "A campanha político-partidária da Folha de S.Paulo contra o ministro Marcelo Álvaro Antônio, citado em mais de 100 matérias desde 04 de fevereiro, ultrapassou todos os limites do razoável. Ao julgar, condenar e atacar a honra do ministro, o jornal e os jornalistas agiram de forma leviana e, por isso, estão sendo processados", disse.