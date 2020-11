'Não deveria estar na pauta', diz Maia sobre voto impresso

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, criticou o modelo de voto impresso (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Rodrigo Maia (DEM-RJ) votou na manhã deste domingo (29/11) no Rio de Janeiro e fez críticas ao voto impresso, modelo defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da Câmara ,(DEM-RJ) votou na manhã deste domingo (29/11) no Rio de Janeiro e fez críticas ao, modelo defendido pelo presidente(sem partido).









presidente Jair Bolsonaro (sem partido), hackers aí”, disse. Enquanto isso, também na manhã deste domingo (29/11), após exercer a obrigatoriedade eleitoral, oJair Bolsonaro (sem partido), voltou a defender o modelo. “O que eu espero do sistema eleitoral brasileiro? Que nós possamos ter em 2022 um sistema seguro que possa dar garantia ao eleitor. A questão do voto impresso é uma necessidade, está na boca do povo, as reclamações são demais. Não adianta bater no peito e falar que é segura, não tem como comprovar. Estamos vendo o trabalho dosaí”, disse.





Bolsonaro ainda disse que vai entrar na pauta no próximo ano do governo. “Tenho conversado com várias lideranças do Congresso e nós devemos, no decorrer do ano que vem, partir para isso. A decisão é do Executivo e do poder Legislativo a busca pelo voto impresso”, completou.





eleições nos EUA. Sem provas, ele disse que houve fraude na apuração dos votos. Apesar de defender o voto impresso, Bolsonaro também questionou o resultado das. Sem provas, ele disse que houvena apuração dos votos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria