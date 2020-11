Bolsonaro vota no RJ e volta a defender voto impresso: 'É uma necessidade'

O presidentevoltou a defender ona tarde deste domingo (29/11). O chefe do Executivo caracterizou como uma necessidade a mudança. A declaração ocorreu no Rio de Janeiro, após o presidente ter registrado seupara o segundo turno. Segundo ele, o tema será pauta do governo no próximo ano.

"O que eu espero do? Que nós possamos ter em 2022 um sistema seguro que possa dar garantia ao eleitor. A questão do voto impresso é uma necessidade, está na boca do povo, as reclamações são demais. Não adianta bater no peito e falar que é segura, não tem como comprovar. Estamos vendo o trabalho dosaí. Tenho conversado com varias lideranças do Congresso e nós devemos no decorrer do ano que vem partir para isso. A decisão é do Executivo e do poder Legislativo a busca pelo voto impresso", apontou.