Estado do RJ tem 80 urnas substituídas, a maioria na capital

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que 80 urnas eletrônicas foram substituídas em locais de votação em todo o estado até às 10h50 deste domingo, 29.



A maioria das substituições ocorreu na capital: 71 urnas. Em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, seis urnas foram substituídas. Houve ainda outras duas substituições em São Gonçalo, também na região metropolitana, e uma em Petrópolis, na região serrana.



O número de urnas eletrônicas substituídas equivale, por ora, a 0,5% do total de seções efetivas no estado.



Segundo o TRE-RJ, a votação ocorre de forma tranquila tanto na parte do atendimento quanto da segurança.