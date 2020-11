Ex-presidente Michel Temer vota em São Paulo

Com 80 anos e considerado grupo de risco, a exemplo do primeiro turno, Temer foi um dos primeiros eleitores a chegar na sessão eleitoral.

Ele levou cerca de 5 segundos para completar a votação. No último dia 15, questionado em quem votaria para prefeito, Temer respondeu que escolheria o candidato escolhido pelo MDB, Bruno Covas.

São Paulo aguarda quase 9 milhões de eleitores neste final de semana. Neste ano, o horário de votação das eleições municipais foi ampliado das 7h às 17h com objetivo de diminuir aglomerações. Nas primeiras três horas, o atendimento é prioritário aos idosos e pessoas do grupo de risco da covid-19.

Há, também, uma série de recomendações sanitárias. O uso de máscara e a distância de um metro entre eleitores e demais pessoas presentes na seção de votação são obrigatórios. Vale lembrar que é preciso levar um documento oficial com foto. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo. Aos que não souberem o endereço do colégio eleitoral, é possível fazer a consulta pelo site do www.tse.jus.br/eleitor/local-de-votacao-zonas-eleitorais ) ou pelo aplicativo e-Título.