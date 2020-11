Ministério divulga segundo boletim de ocorrências do 2º turno das eleições municipais

Dois casos de boca de urna foram registrados até o momento (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, por volta das 9h, o segundo boletim com as ocorrências de crimes pelo Brasil, no segundo turno das eleições municipais. Até o momento, 125 infrações já foram registradas desde a meia-noite deste domingo (29).

Segundo o informativo, dez eleitores foram presos ou conduzidos a delegacias devido a crimes relacionados às eleições. O Ministério ainda registrou um caso de dinheiro apreendido, além de cinco veículos.





Ainda de acordo com o boletim do governo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Polícia Federal registraram 26 casos de indicações de desinformação sobre o processo eleitoral.





No total, foram 125 ocorrências desde a meia-noite deste domingo em todo o país, sendo elas:

Dois casos de boca de urna;

Um caso de compra de votos;

Um furto;

Quatro casos de concentração de eleitores;

83 casos de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral;

Um caso de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

26 indicações de desinformação sobre o processo eleitoral;

Um atendimento de urgência e emergência;

Três bloqueios de via;

Um caso de falta de energia;

Um incêndio;

Uma manifestação.





A fiscalização das ocorrências tem a participação de 65.382 agentes das polícias Civil e Polícia Militar nos estados. Além delas, a operação também tem o apoio de policiais federais e agentes de trânsito.

*Estagiário sob a supervisão da subeditora Jociane Morais