Luciano Huck declara voto em Eduardo Paes e desconversa sobre 2022

Apresentador de TV declarou apoio ao candidato Eduardo Paes (foto: Paulo Belote/TV Globo/Divulgacao)

O apresentador de TV e empresáriodeclarou apoio ao candidato do DEM àlogo depois de votar, na manhã deste domingo, 29, na Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste."Eu votei no Eduardo Paes. Acho que a cidade está precisando desesperadamente de uma arrumação geral", afirmou. "Foram anos muito difíceis para o Rio de Janeiro. É importante que a gente entre agora num ciclo mais virtuoso."Huck, que ensaiou uma candidatura ao Planalto em 2018, não quis falar sobre a próxima eleição presidencial. "2022 está muito longe ainda", disse. "Vamos discutir as cidades por enquanto."O apresentador também evitou comentar os encontros recentes que teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, no que seria a articulação de uma frente de centro-direita para derrotar o presidente Jair Bolsonaro.Junto com outros empresários, Huck apoia o movimento Renova BR, que se dedica a formar lideranças políticas para o executivo e o legislativo. "As transformações que precisamos começam nas cidades", afirmou.