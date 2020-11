Candidatos derrotados definem apoios às candidaturas no 2º turno em Juiz de Fora

(foto: Marcos Alfredo ) candidatos derrotados no primeiro turno das eleições 2020, em Juiz de Fora, declaram situações de apoio às candidaturas para o 2º turno. No dia 29, a cidade vai escolher o próximo prefeito entre os candidatos Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB). Sete dos novederrotados no primeiro turno das, em, declaram situações deàs candidaturas para o 2º turno. No dia 29, a cidade vai escolher o próximo prefeito entre os candidatos Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB).

Nesta sexta-feira (20), em coletiva de imprensa no comitê eleitoral, a candidata Ione (Republicanos) - derrotada no primeiro turno - declarou neutralidade no apoio aos candidatos do 2º turno. Ione foi a terceira mais votada com 56.699 (21,83%) votos que, por pouco menos de três mil votos ficou atrás de Wilson Rezato que recebeu 59.633 votos (22,96%).





Ione esteve em reunião com os dois candidatos pela semana, mas, segundo ela, como o projeto defendido em sua campanha no primeiro turno é diferente, e que por coerência, decidiu por não apoiar ninguém.





Marcos Ribeiro (REDE) declarou, também nesta sexta-feira, seu apoio à Margarida Salomão ressaltando a importância do vice-candidato da chapa, Kennedy Ribeiro. Conforme Marcos, por ser da mesma região onde reside e defendeu em campanha, a Zona Norte; o fato pesou também na decisão.





Já na quarta-feira (18), Lorene Figueiredo (PSOL) e Fernando Elioterio (PCdoB) definiram por apoiar a candidata Margarida Salomão, do PT.





Eduardo Lucas (DC) declarou por não vai apoiar nenhum candidato. Segundo ele, ambas candidaturas não têm visão conservadora de defesa da família, e nem defendem a liberdade na economia.

Aloizio Penido (PTC) afirma que segue a bandeira conservadora e de economia liberal e que, por isso, não vai apoiar nenhum candidato no 2º turno.





Delegada Sheila (PSL) informou nesta quinta-feira (19) que também optou pela neutralidade.





Já o General Marco Felicio (PRTB) e Victoria Mello (PSTU) ainda não se posicionaram oficialmente.

Resultado do primeiro turno

No primeiro turno das Eleições, a deputada federal Margarida Salomão (PT) recebeu 102.489 (39,46%) votos. O empresário Wilson Rezato (PSB) ficou em segundo lugar com 59.633 votos (22,96%,).





A disputa para o cargo de prefeito somou 11 candidatos, quatro a mais que em 2016 - 57% de aumento.

Perfil dos candidatos no segundo turno

Com a coligação “Juiz de Fora vale a pena”, Margarida, 70 anos, concorre pela quarta vez e tem como vice o vereador Kennedy Ribeiro (PV). Ela é professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com Doutorado e Pós-Doutorado pela Universidade da California, em Berkeley. Desde 2013, Margarida é deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre 1998 e 2006. Em 2008, 2012 e 2016 foi candidata pelo PT à Prefeitura de Juiz de Fora, chegando em todas as ocasiões no segundo turno.





A coligação “Juiz de Fora é meu amor” tem o empresário Wilson Rezende, 69 anos, como cabeça de chapa e o vice coronel da reserva Alexandre Nocelli (DEM). Wilson é formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e atua como empresário da construção civil. Esta é a segunda vez que ele concorre ao cargo de prefeito.