Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) disputam 2º turno em Juiz de Fora

TSE divulgou a primeira parcial da contagem somente às 20h15 (foto: Reprodução TSE) Juiz de Fora terá Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) na disputa pelo Executivo Municipal no 2º turno das Eleições. Com população estimada em 573.285 habitantes, a cidade tem 410.339 eleitores, sendo o 4º maior colégio eleitoral do estado de Minas Gerais. Cidade polo da região da Zona da Mata,teráSalomão (PT) eRezato (PSB) na disputa pelo Executivo Municipal nodas Eleições. Com população estimada em 573.285 habitantes, a cidade tem 410.339 eleitores, sendo o 4º maior colégio eleitoral do estado de Minas Gerais.

A apuração das urnas foi demorada em Juiz de Fora. Os primeiros números foram divulgados por volta de 20h15; cerca de três horas após o encerramento das votações nas zonas eleitorais da cidade. Já a totalização da contagem de votos só foi divulgada por volta de 23h25.





Com 39,46% dos votos - 102.489 - a deputada federal Margarida Salomão (PT) vai disputar com o empresário Wilson Rezato (PSB), que obteve 59.633 votos (22,96%,), a principal cadeira do Executivo Municipal.





Neste 1º turno, foram 584 candidatos a vereador disputando as 19 vagas na Câmara Municipal. Já a disputa para o cargo de prefeito somou 11 candidatos, quatro a mais que em 2016 - 57% de aumento.





Cidade polo





Juiz de Fora é referência para sete microrregiões compostas por 142 municípios. A cidade tem localização estratégica por estar entre as principais capitais da região Sudeste do Brasil; São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além disso, serve de eixo industrial entre as cidades localizadas ao longo da BR-040.





A cidade tem economia baseada no turismo de negócios, comércio e serviços.





O novo gestor público vai encontrar uma situação econômica difícil na Prefeitura Juiz de Fora, isso porque a cidade pode encerrar o ano com déficit orçamentário de R$ 150 milhões.





Perfil dos candidatos





Com a coligação “Juiz de Fora vale a pena”, Margarida, 70 anos, concorre pela quarta vez e tem como vice o vereador Kennedy Ribeiro (PV). Ela é professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com Doutorado e Pós-Doutorado pela Universidade da California, em Berkeley. Desde 2013, Margarida é deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre 1998 e 2006. Em 2008, 2012 e 2016 foi candidata pelo PT à Prefeitura de Juiz de Fora, chegando em todas as ocasiões no segundo turno.





A coligação “Juiz de Fora é meu amor” tem o empresário Wilson Rezende , 69 anos, como cabeça de chapa e o vice coronel da reserva Alexandre Nocelli (DEM). Wilson é formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e atua como empresário da construção civil. Esta é a segunda vez que ele concorre ao cargo de prefeito.





Resultado dos outros 9 candidatos a prefeito





IONE (REPUBLICANOS) - 21,83% / 56.699 votos





DELEGADA SHEILA (PSL) – 10,04% / 26.068 votos





EDUARDO LUCAS (DC) - 1,56% / 4.048 votos





ALOIZIO PENIDO (PTC) - 0,95% / 2.478 votos





LORENE FIGUEIREDO (PSOL) – 0,92% / 2.381 votos





MARCOS RIBEIRO (REDE) – 0,75% / 1.952 votos





GENERAL MARCO FELICIO (PRTB) - 0,70% / 1.813 votos





FERNANDO ELIOTERIO (PC do B) - 0,70% / 1.807 votos





VICTORIA MELLO VIC (PSTU) - 0,14% / 353 votos