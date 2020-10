Patrimônio de candidatos a prefeito de Juiz de Fora passa de R$ 90 milhões

Candidato Wilson Rezato é o que tem maior patrimônio declarado (foto: Divulgação)



A soma de patrimônio dos 11 candidatos a prefeito em Juiz de Fora, na Zona da Mata, chega a R$ 90,99 milhões. O valor supera em R$ 75 milhões o patrimônio dos 15 candidatos a prefeito da capital Belo Horizonte, calculado em R$ 15,94 milhões.



Em Juiz de Fora, o valor é cinco vezes maior devido à declaração do candidato juiz-forano Wilson Rezato (PSB), que, sozinho, informa ter R$ 85,8 milhões de patrimônio. Empresário da construção civil, Wilson, de 59 anos, é formado em engenharia civil e declara ter vários apartamentos, casas, lojas, vagas de garagem, quotas de capital, aplicações de renda fixa e créditos decorrentes de empréstimos. A soma de patrimônio dos 11em, na Zona da Mata, chega a R$ 90,99 milhões. O valor supera em R$ 75 milhões o patrimônio dos 15 candidatos a prefeito da capital Belo Horizonte, calculado em R$ 15,94 milhões.A lista deestá disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Em Juiz de Fora, o valor é cinco vezes maior devido à declaração do candidato juiz-forano Wilson Rezato (PSB), que, sozinho, informa ter R$ 85,8 milhões de patrimônio. Empresário da construção civil, Wilson, de 59 anos, é formado em engenharia civil e declara ter vários apartamentos, casas, lojas, vagas de garagem, quotas de capital, aplicações de renda fixa e créditos decorrentes de empréstimos.





Neste ano, pela segunda vez, o candidato tenta chegar à cadeira do Executivo municipal. Nas eleições de 2016, ele declarou R$ 62,66 milhões em patrimônio. Já em Belo Horizonte, a maior declaração de bens é do empresário Fabiano Fonseca (Pros), com cerca de R$ 5,5 milhões. Os 14 demais candidatos na capital somam R$ 10,44 milhões.





Na segunda posição com maior patrimônio em Juiz de Fora, a candidata Ione Barbosa (Republicanos), declara patrimônio R$ 1,5 milhão. Entre os bens da delegada de Polícia Civil estão terreno, aplicações em renda fixa e poupança, apartamentos, lojas e dois carros. Logo após, em terceiro, com patrimônio de R$ 1,29 milhão, vem o candidato da Democracia Cristã (DC), Eduardo Lucas, de 66. O engenheiro civil possui terrenos, apartamentos, quotas de capital, veículos, fundos e aplicações financeiras.





Na quarta posição, já na casa das cifras abaixo do milhão, figura o general reformado Marco Felicio, O candidato pelo PRTB declara R$ 704 mil em bens, tais como veículos, imóveis e aplicações financeiras.



Na sequência, o candidato e pastor evangélico Aloizio Penido (PTC), declara apartamentos e um veículo, somando R$ 587 mil. Com R$ 527 mil de patrimônio, concorrendo pela quarta vez à prefeitura, a deputada federal Margarida Salomão (PT) declarou carro, apartamento e uma fração de imóvel.



Já na cifra entre os R$ 100 e R$ 200 mil estão as declarações dos candidatos Victória Mello (PSTU), Marcos Ribeiro (Rede) e Delegada Sheila (PSL). Logo após, figura o candidato Fernando Eliotero (PC), com R$ 81 mil de patrimônio. De acordo com dados do TSE, apenas a candidata Lorene Figueiredo (Psol) não declarou bens. Porém, nas Eleições 2018, Lorene concorreu ao cargo de deputada federal e havia declarado R$ 216 mil de patrimônio naquela época.