Juiz de Fora renova 52,63% da Câmara Municipal e aumenta representatividade feminina

Neste domingo (15), Juiz de Fora, na Zona da Mata, elegeu os 19 vereadores. Já para o cargo de prefeito. Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB) disputam o 2º turno.

A representatividade feminina aumentou na Casa. Na atual legislatura há apenas uma mulher, vereadora Ana Rossignoli (MDB). Para a próxima, são quatro; Laiz Perrut (PT); Tallia Sobral (PSOL); Katia Franco Protetora (PSC) e Cida (PT), sendo vereadora mais votada com 6.045 votos.

Quanto à composição dos partidos, o PT foi o que mais elegeu vereadores, três; Juraci Scheffer (reeleito), e as novatas Cida e Laiz Perrut.

{{ municipio.nome }} tem a população estimada em {{ municipio.populacao.value }} pessoas. O esgotamento sanitário adequado alcançava {{ municipio.esgoto.value }}% da cidade em {{ municipio.esgoto.ano }}, data do último levantamento do IBGE; urbanização de vias públicas, {{ municipio.urbanizacao.value }}%; e arborização de vias públicas, {{ municipio.arborizacao.value }}.



O salário médio mensal dos trabalhadores formais em {{ municipio.salario.ano }}, segundo o IBGE, era de {{ municipio.salario.value }}.



Em 2018, {{ municipio.nome }} tinha {{ municipio.escolasfundamental.value }} estabelecimentos de ensino fundamental e {{ municipio.escolasmedio.value }} do ensino médio, de acordo com o IBGE.



E a cidade tinha em {{ municipio.postosdesaude.ano }} {{ municipio.postosdesaude.value }} estabelecimetos de saúde pelo SUS, pela pesquisa do IBGE.



Clique



Veja, abaixo, o resultado completo do pleito em {{municipio.nome}}:



Veja, também, os vereadores eleitos em {{municipio.nome}}:



Nessas Eleições, foram 296.356 eleitores votaram neste domingo. Votos válidos somaram 259.050, brancos e nulos correspondem a 12,48%. A abstenção ficou em 27,78% (113.983).