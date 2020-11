Em reunião, Kalil reforça interesse em seguir com secretariado para próximo mandato

Alexandre Kalil deseja seguir com secretários do atual mandato (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press)

Uma reunião entre(PSD), prefeito reeleito de Belo Horizonte , e secretários marcou a ratificação do interesse do chefe do Executivo em seguir com a mesma equipe para o mandato seguinte, que se inicia em 2021. O encontro aconteceu nessa segunda-feira (16), na, localizada na Região Central da cidade.