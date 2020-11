Prefeito que morreu na véspera da eleição recebe mais de 60% dos votos em Passa Quatro

Prefeito que morreu após sofrer infarto ganha as eleições em Passa Quatro (foto: Reprodução Facebook )

O atuale candidato àde, no Sul de Minas Gerais, que, recebeu 60,8% de votos na cidade. Antônio Claret Mota Esteves (PV), sofreu umna noite de sábado (14) e estavano Hospital Regional, em. O Partido Verde fez a solicitação depor Henrique Nogueira Gonçalves, o atual vice-prefeito.

De acordo com Henrique Nogueira Gonçalves, o processo de substituição foi aceito pelaEleitoral. “A Justiça Eleitoral só não teve como fazer essana urna eletrônica. Mas concorri com o número e foto do Claret”, explica Henrique.

Segundo a apuração do Tribunal de Justiça Eleitoral (TSE), Antônio Claret Mota Esteves (PV) somou 5.638 votos. O segundo colocado foi Betinho Paiva (DEM) com 35,61% dos votos (3.302), seguido de Dr. Aledson (PSC) com 333 votos (3,59%). A cidade teve mais de 10 mil votos, sendo 408 nulos e outros 394 brancos.

Claret não era casado e não tinha filhos. Em 1986, ele chegou a ser o prefeito eleito mais novo da história de Passa Quatro, aos 28 anos. O político também foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito em duas ocasiões.

O político esteve internado por duas semanas no Hospital Regional, em Varginha, e veio a óbito nesse sábado. O corpo dele foi velado na quadra poliesportiva da cidade. Um cortejo aconteceu na Câmara Municipal e, em seguida, o corpo foi enterrado no Cemitério Municipal de Passa Quatro.