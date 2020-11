Rafael Simões (DEM) é reeleito prefeito com quase 80% dos votos em Pouso Alegre

Prefeito reeleito teve quase 80% dos votos válidos (foto: Reprodução/Facebook)

O município de, o segundo maior do sul de Minas, reelegeu o atual prefeito(DEM) neste domingo (15). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 50.377optaram pelo candidato. Ele teve 79,50% dos, enquanto o segundo colocado André Prado (PV) teve 8,80%.A ampla vantagem de Rafael já aparecia nas primeiras pesquisas de intenção de voto e se confirmou nas. Um dos principais temas abordados por ele durante afoi o trabalho realizado na primeira. Rafael sempre destacou a estagnação econômica do município e afirmava que, ao assumir a prefeitura, conseguiu estabelecer um cenário diferente.

O candidato reeleito acompanhou a apuração em casa com amigos e familiares. “Estou me sentido grato porque a população reconheceu o meu trabalho nesses últimos anos. Espero que Pouso Alegre continue avançando”, disse o prefeito.



Rafael Simões tem 56 anos, é empresário, advogado e foi diretor da Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) e presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS). O vice é o Coronel da Polícia Militar Dimas da Fonseca (PSDB) que foi chefe de gabinete no primeiro mandato de Simões. Os dois fazem parte da coligação Democratas, PSDB, PTB, Patriotas e Republicanos.



Votação em Pouso Alegre





Pouso Alegre é o segundo maior município do sul de Minas e tem 103.699 eleitores aptos (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal)

O município tem 150 mil habitantes e 103.699 deles são eleitores aptos. Segundo o Cartório Eleitoral, os moradores contaram com 38 locais de votação e houve poucas mudanças. A mais significativa foi a transferência de endereço de três seções por conta da falta de acessibilidade. A Escola Estadual Vinícius Meyer é que recebe maior número de eleitores, quase 6 mil. Pouso Alegre teve 5,78% de votos brancos, 10,38% de nulos e 26,87 de abstenções.A Polícia Militar informou que ao longo do dia foram registradas pelo menos 30 ocorrências relacionadas às eleições. “Tivemos alguns problemas com boca de urna, transporte ilegal de eleitores e propagandas irregulares. Algumas pessoas até foram presas, mas de maneira geral o dia foi tranquilo”, informou o Capitão Maximiliano Soares.O TSE informou que entre os 15 vereadores eleitos em Pouso Alegre, Leandro Morais (PSDB) foi o que recebeu o maior número de votos. Ele teve 2.321.