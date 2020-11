Sérgio Azevedo (PSDB) é reeleito para a prefeitura de Poços de Caldas

Sérgio Azevedo (PSDB) teve 45,5% dos votos válidos contra 12,57% do segundo colocado (foto: Reprodução Internet)

Em, a maior cidade do sul de Minas, oso atual prefeito(PSDB). Ele teve 45,52% dos votos válidos contra 12,57% do segundo colocado Dr Eloisio (PSB). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Sérgio foi o escolhido de 30.674 eleitores do município.reeleito votou durante a manhã e esteve em algumaseleitorais. Nas redes sociais, mostrou confiança de que ofeito na primeira gestão poderia determinar a reeleição. “Termino a nossa campanha na certeza que nos dedicamos ao máximo, trabalhamos muito e cuidamos com muito carinho da cidade e das pessoas”, afirmou Sérgio.

Sérgio Azevedo tem 55 anos, é engenheiro civil, concursado da prefeitura há 27 anos e foi presidente da Cooperativa dos Servidores de Poços de Caldas (Coopoços). O vice é o educador Julio César de Freitas (DEM). Os dois estão na chapa "Poços segue em frente" da coligação com DEM, PP e PSC.



Processo de cassação



Sérgio Azevedo enfrentou problemas durante a campanha. No mês passado, ele teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral sob acusação de abuso de poder político. O candidato teria participado de um evento de inauguração do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e foi denunciado pelo Ministério Público. Ele recorreu e o processo de cassação foi anulado.



Votação em Poços de Caldas





Poços de Caldas é a maior cidade do sul de Minas e tem 117.927 eleitores aptos (foto: Reprodução Prefeitura Municipal)

Poços de Caldas tem cerca de 170 mil habitantes. Entre eles, 117.927 são eleitores aptos distribuídos em 39 locais de votação. Este ano, foram usadas 310 urnas eletrônicas durante. A eleição em Poços de Caldas teve 5,78% votos brancos e 8,57 % votos nulos, além de 33,28% de abstenção.Segundo a Polícia Militar, o dia ocorreu de forma tranquila e foram registradas ocorrências de propaganda irregular e boca de urna.De acordo com o TSE, 15 vereadores foram eleitos para o próximo mandato. O mais votado foi Diney Lenon (PT) com 1.985 votos.