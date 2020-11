Oito deputados se mantêm na disputa pelo segundo turno nas eleições municipais

Dos 68 deputados concorrendo às prefeituras neste ano, poucos tiveram êxito. Oito vão seguir na corrida no segundo turno. O único eleito foi o deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), eleito como vice-prefeito na chapa de Rogério Lisboa (PP-RJ), em Nova Iguaçu (RJ).



No Recife, os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) vão rivalizar o segundo turno na capital de Pernambuco. O deputado Edmilson Rodrigo (PSOL) está no segundo turno em Belém (PA). Em Boa Vista (RR), Ottaci Nascimento (Solidariedade) também segue na disputa.



Ainda nas capitais, foram para o segundo turno os deputados JHC (PSB), em Maceió (AL), e Eduardo Braide (Podemos), em São Luís (MA).



Darci de Matos (PSD-SC) foi para o segundo turno em Joinville e Margarida Salomão (PT-MG), em Juiz de Fora.