Barroso diz que apenas 62% dos votos foram totalizados pelo TSE

Barroso avisa que invasão ao sistema foi controlada (foto: TSE/Reprodução)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, evitou falar que 100% das urnas serão apuradas no Brasil neste domingo. Por causa de problema técnico na central de apurações, houve atraso na divulgação dos resultados. Poucas capitais já têm os resultados definidos, como Curitiba, Belém e Salvador.

"Nós temos, neste momento, 62% da totalização da votação. Portanto, tenho a expectativa de que sai ainda hoje. Mas não quero me comprometer, mas é difícil. Eu não gostaria de me comprometer, mas é possível”, disse, em coletiva, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE..





Nestas eleições, a totalização foi concentrada no sistema do próprio TSE, diferentemente de anos anteriores, quando uma parcial era feita em cada estado pelo respectivo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que repassava os dados ao TSE.





Na longa entrevista coletiva neste domingo (14), em Brasília, Barroso afirmou que os ataques ao sistema do tribunal teria partido de diferentes países. O presidente do TSE garantiu, no entanto, que os hackers foram removidos a tempo.





“O ataque específico que se verificou hoje às 10h41 não produziu nenhum resultado simplesmente porque foi repelido a tempo e não se conseguiu entrar no sistema. Foi um acesso múltiplo, de várias origens, inclusive do Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia", disse Barroso.