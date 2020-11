Crivella aposta que vai reverter rejeição

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) chegou por volta das 21h15 deste domingo, 15, ao comitê de campanha em Jacarepaguá (zona oeste), onde vai acompanhar o final da apuração dos votos para prefeito do Rio neste primeiro turno.



Confiante de que vai disputar o segundo turno com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), Crivella afirmou que o segundo turno é uma nova eleição, em que o desempenho dos dois governos será comparado: "O segundo turno é mera comparação (entre) quem governou com muito dinheiro e quem governou com pouco, e o que cada um fez", afirmou.



"Tenho certeza de que os números que temos vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizemos, isso pode ser revertido", afirmou. "É diferente quando a rejeição é pessoal, quando o candidato é réu e está envolvido em corrupção", completou Crivella, alfinetando o provável adversário no segundo turno. Paes responde a acusação de fraude em licitações de obras olímpicas.