Belém terá segundo turno entre a extrema esquerda e a direita

Edmilson Rodrigues (PSOL) saiu em primeiro, mas terá de encarar segundo turno (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O resultado das eleições municipais na capital paraense será definido no. Edmilson Rodrigues (PSOL) pontuou 34,24%, ante 23,06% do Delegado Federal Eguchi (Patriotas). Ao todo, 99% dos votos válidos foram apurados.Emlugar, ficou José Priante (17,03%), do MDB, e, em seguida, Thiago Araújo (Cidadania), com 8,08%. Cássio Andrade (PSB) obteve 6,89% dos votos; Vavá Martins (Republicanos), 6,79%; Gustavo Sefer (PSD), 3,16%; Guilherme Lessa (PTC), 0,33%; Mário Couto (PRTB), 0,16%; Cleber Rabelo (PSTU), 0,14%; Dr. Jeronimo (PMB), 0,10%. Em última colocação ficou Jair Lopes(PCO), com 0,2%. Os votos brancos e nulos somam, respectivamente, 3,39% e 5,75%.O segundo colocado foi a grandeem Belém. Aos 57 anos, o direitista disputou uma única vez um cargo público, em 2018, como deputado federal e conquistou 53 mil votos, não se elegendo à época. Ao longo da disputa à Prefeitura de Belém, ele pontuava entre o terceiro e o quarto colocado. No entanto, o resultado das urnas colocou-o à frente de Priante, candidato oficial do governador Helder Barbalho, que ocupava o segundo lugar na disputa.Para o próximo dia 29, vão senas urnas a extrema esquerda e a direita. O candidato do PSOL Edmilson Rodrigues conseguiu reunir os principais partidos de esquerda em torno de sua candidatura, incluindo o PT, que indicou o candidato a vice-prefeito da chapa.(Roberta Paraense, especial para o ‘Estadão’)