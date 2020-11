Wanderson Rocha quer criar empresa municipal de ônibus, com tarifa zero para população de BH

Wanderson Rocha, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSTU (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Wanderson Rocha (PSTU) citou o transporte público como uma das prioridades de sua administração, caso seja eleito prefeito de Belo Horizonte. Em entrevista a jornalistas dos Diários Associados (Estado de Minas, TV Alterosa e O candidato(PSTU) citou o transporte público como uma das prioridades de sua administração, caso seja eleito prefeito de Belo Horizonte. Em entrevista a jornalistas dos Portal Uai ), ele criticou o atual modelo de gestão e disse que pretende criar uma “empresa municipal de transporte”.









Wanderson se disse contrário ao fornecimento de subsídios para empresas privadas de transporte coletivo. Para ele, a administração deve ser realizada pelo próprio Município. Os recursos viriam de uma revisão do IPTU dos imóveis de maior valor na cidade.





“Nós não vamos subsidiar os empresários que controlam transporte, como outros candidatos estão dizendo. Não tem mais que passar dinheiro público para os grandes empresários. Os mais ricos da cidade, os milionários vão dessa vez de contribuir para a gente acabar com a desigualdade. Teremos um IPTU fortemente progressivo para os milionários da cidade. Faremos levantamento das áreas nobres para refazer o cálculo, para que eles possam pagar valor maior. (Imóveis com) valor até R$ 200 mil terão isenção do IPTU. Vamos trabalhar também com a renda familiar”, projetou.





De acordo com o projeto do candidato do PSTU, serão criados conselhos municipais para auxiliar o trabalho de gestão e fiscalização da Prefeitura.





“Vamos criar empresa municipal da PBH. E vamos ter conselhos geridos por usuários e trabalhadores do transporte. Facilita o processo de fiscalização da prefeitura. Seria uma empresa municipal e conselhos populares de transporte. Como já temos a perspectiva de uma renovação de 200 ônibus, não dá para você passar esses ônibus para os grandes empresários e não resolver o problema da população que tem preço alto da passagem não tem a garantia de ônibus suficientes”, disse o candidato.