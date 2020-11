Eleições 2020: Wanderson Rocha critica capitalismo e defende criação de conselhos populares em BH

Wanderson Rocha, candidato do PSTU à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM. D. A. Press)



Wanderson Rocha (PSTU) foi o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte sabatinado nesta segunda-feira pelos jornalistas dos Diários Associados (Estado de Minas, TV Alterosa e O pedagogo e sociólogo(PSTU) foi o candidato àsabatinado nesta segunda-feira pelos jornalistas dos Portal Uai ). Rocha teve sua formação política nos movimentos estudantis quando era aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Também foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede BH).









“Nossa aposta é que nas vilas, favelas escolas e fábricas, a população possa se organizar e dizer quais são suas prioridades. Isso nos ajuda também na relação com a Câmara Municipal. Se o povo se organizar para dizer onde a política pública será aplicada, facilita para absorver as demandas. Vindo propostas de trabalhadores de um bairro, dificilmente a Câmara votará contra”, declarou.





Crítico do sistema capitalista, Wanderson afirma que a corrida eleitoral na capital mineira não pode se descolar do contexto político mundial.



“É inaceitável não discutir eleição municipal dentro da conjuntura internacional do sistema capitalista, que aumenta a desigualdade e a concentração da riqueza nas mãos de poucos”, disse o candidato.





