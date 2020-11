Eleições em BH: Cazeca deixa CTI e nega renúncia à candidatura

Eleições 2020. Fabiano Cazeca (Pros), candidato a prefeito de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

O candidato a prefeito depelo Pros,, deixou o Centro de Terapia Intensiva () na tarde desta segunda-feira (9). Cazeca testou positivo para aem 30 de outubro e se encontra internado para tratamento da doença em um hospital particular na região Centro Sul.

Segundo o boletim médico, o candidato segue com quadro de pneumonia em decorrência do, mas demonstra melhora progressiva e “se mantém consciente, acordado lúcido e cooperativo”.

Na manhã desta segunda-feira, a assessoria de Cazeca desmentiu por meio de nota uma possível retirada da candidatura. O candidato já havia negado pelas redes sociais nesse domingo (8).

“Olha, quem me conhece sabe que não sou homem de desistir. Na minha vida nada nunca foi fácil. Tudo foi conquistado com muito trabalho, esforço e dedicação. Independentemente do resultado eleitoral, nossa candidatura já colocou propostas importantes do debate”, publicou.

Fabiano Cazeca tem 66 anos de idade, é casado e pais de três filhos e atua como empresário, advogado e professor.

*estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz