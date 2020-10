Fabiano Cazeca, candidato a prefeito em BH, coloca retomada econômica como prioridade

Fabiano Cazeca é empresário do ramo de consórcios (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano sabatinado pelo Diários Associados, Fabiano Cazeca (Pros) considera que a cidade tem uma urgência a ser resolvida: a retomada econômica após a crise causada pelo novo coronavírus. Em entrevista ao Estado de Minas, o empresário (dono da Multimarcas Consórcios) abordou a dificuldade financeira para empresas e trabalhadores. Primeiro candidato ànasdeste ano sabatinado pelo(Pros) considera que a cidade tem uma urgência a ser resolvida: a retomada econômica após a crise causada pelo novo coronavírus. Em entrevista ao, o empresário (dono da) abordou a dificuldade financeira para empresas e trabalhadores.









Fabiano também usou um pouco da experiência pessoal para dizer como contornou a crise. Apesar disso, ele criticou a atual gestão e disse que a flexibilização da atividade econômica deveria ter acontecido mais cedo.





“No caso pessoal não, pois continuei produzindo bem. Tomamos as medidas certas nas horas certas. Para a população, sim. O impacto com do fechamento do comércio, das empresas dos prestadores de serviços. Realmente, isso aí atrapalhou. Foi mal feito, poderia ter sido diferente, poderia ter flexibilizado se tivesse cuidado das saúdes e ampliado a saúde. Com atendimento, leitos, respiradores, poderia ter flexibilizado para dar esse impulsionamento para as empresas”, completou.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu no último dia 2, na sede dos Diários Associados. Depois de Cazeca, Rodrigo Paiva (Novo) vai encarar os microfones nesta sexta-feira (23). Na segunda (26), o petista Nilmário Miranda será sabatinado. A segunda semana terá ainda Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Washington Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota).

Na semana aberta pelo feriado de Finados, a série começa no dia 3 (terça), com Wadson Ribeiro, do PCdoB. Vice-líder da corrida eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Ibope, João Vítor Xavier (Cidadania) será entrevistado um dia antes de Alexandre Kalil (PSD). Depois deles, vem Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.





O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.